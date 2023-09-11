В Екатеринбурге закрылся бар «Че почем», который был на месте «Дома печати»

Бар «Че почем», который находится на месте «Дома печати» (Ленина, 49) в Екатеринбурге, закрылся. Об этом порталу E1 сообщил представитель заведения Евгений Сокович. Бар проработал чуть больше двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа «ВКонтакте» бара «Че почем» Фото: группа «ВКонтакте» бара «Че почем»

По данным портала, пока нет точной информации о причине закрытия популярного у екатеринбуржцев бара. «Посетители отмечали мягкий фейсконтроль и низкие цены в клубе по сравнению с другими ночными заведениями города»,— сказано в сообщении.

На шум и толпы людей возле бара неоднократно жаловались жители ближайших домов. Кроме того, в заведении происходили массовые драки, из-за чего силовики устраивали облавы. В частности, в июле 2022 года по итогам рейда для проверки в отдел полиции № 1 Кировского района были доставлены около 50 граждан. В отношении 14 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Пятеро человек были задержаны в административном порядке. Кроме того, сотрудниками полиции был задержан молодой человек, разыскиваемый за совершение кражи.

Напомним, в 2020 году «Татлинъ» расторг договор в одностороннем порядке с концертной площадкой «Дом печати», но суд признал односторонний отказ незаконным. Как указано в резолютивной части решения суда, арендодатель должен передать в пользование «Дому печати» помещение, которое они покинули. Отметим, что «Дом печати» арендовал помещение не напрямую у государства (здание типографии «Уральский рабочий» принадлежит РФ), а у посредника, ООО «Татлинъ». Позже арендодатель отказался пускать «Дом печати» в здание типографии.

Полина Хабарова

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