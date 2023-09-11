Недостроенную гостиницу у екатеринбургского тубдиспансера продают за 264 млн

В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенную гостиницу в переулке Кустарном, 14Б рядом с тубдиспансером. Согласно объявлению на Avito, недострой площадью 5,4 тыс. кв. м продают за 264,9 млн руб. Готовность объекта составляет 69%.

Как указано в объявлении, к продаже предлагается «статусный представительский имущественный комплекс», построенный по индивидуальному проекту. «Данное предложение идеально как для личного использования (резиденция), так и для организации приема глав корпораций, компаний, закрытого клуба, пансионата, дома отдыха, спа-отеля и т.д»,— указано в объявлении. Кроме того, там указано, что по проекту в состав комплекса входит восемь зданий мотелей (по 395 кв. м), два здания СПА-центров (814 и 704 кв. м), два здания спортивно- оздоровительного клуба (по 395 кв. м), спортивные и прогулочные площадки, а также объекты обслуживающей инфраструктуры. При этом, согласно презентации, построена лишь часть объектов.

Площадь земельного участка составляет 3,3 га. Продажа производится через «Самолет плюс», но связаться с агентом на момент публикации не удалось, при этом в самой компании подтвердили наличие данного объекта в продаже.

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