Зарубежные СМИ: Почему глава Федерации футбола Испании подал в отставку?

Луис Рубиалес решил уйти в отставку после скандала с поцелуем. Он больше не будет возглавлять Федерацию футбола Испании. Функционер сообщил об этом в интервью британскому TalkTV. По словам Рубиалеса, это самое разумное решение, которое он может принять в данной ситуации. 20 августа после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира глава Федерации поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. После этого она заявила, что не давала на это согласия и ей было неприятно. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

Решение об отставке Луис Рубиалес принял после разговора с семьей. «Я не могу продолжать свою работу. Отец и дочери посоветовали мне сосредоточиться на защите своего достоинства и продолжать жизнь. Иначе я причиню вред людям, которых люблю»,— заявил функционер журналисту Пирсу Моргану. Попытки удержаться на посту не приведут ни к чему хорошему ни для Федерации, ни для испанского футбола, подчеркнул он позже в официальном заявлении. Тем не менее Рубиалес по-прежнему не признает вину и намерен защищать свою честь.

В последнее время позиции уже бывшего главы Федерации снова оказались под ударом, пишет Reuters. Против него возбудили уголовное дело после заявлений футболистки Дженни Эрмосо — прокуратура начала расследование. За сексуальное насилие и принуждение Рубиалесу, если его признают виновным, может грозить штраф или тюремное заключение на срок от 1 до 4 лет, уточняет The Guardian.

Протесты против Рубиалеса проходят больше трех недель. FIFA отстранила функционера от любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца. Мужская сборная Испании по футболу осудила бывшего главу Федерации, а женская — отказалась выходить на матчи, пока он занимает свой пост, напоминает The New York Times. Последние события некоторые аналитики называют переломным моментом в испанском движении MeToo. Они обратили внимание на конфликт между традициями мачизма в испанском обществе и более прогрессивными тенденциями.