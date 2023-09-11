Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дублер Кутузовского разгружает трафик

Будет ли востребована у автомобилистов новая платная городская трасса

В столице открыли платный дублер Кутузовского проспекта, а с ним и новые съезды. В том числе с Третьего транспортного кольца к «Москва-Сити». Если раньше автомобилисты съезжали на Тестовскую улицу с внутренней стороны ТТК, то теперь на том же съезде необходимо поворачивать налево и ехать по улице Эрисмана. Также власти изменили схемы движения на других участках дорог в районе «Москва-Сити», на Краснопресненской и Смоленской набережных.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Подробнее — в справке “Ъ FM”:

С запуском проспекта Багратиона закрылся съезд с внутренней стороны ТТК на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский и Шмитовский проезды. Теперь съезд ведет только в «Сити», с разворотом под эстакадой, через улицу Эрисмана.

С Тестовской улицы теперь нельзя повернуть на Пресненскую набережную в сторону центра, только в противоположную.

Также отменяются левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок — это один из заездов в «Сити» — и с Выставочного переулка на набережную.

Открывается двустороннее движение на дороге между «Экспоцентром» и парком «Красная Пресня».

Изменились и правила въезда в «Москва-Сити». Он теперь платный с первой минуты: с 7:00 до полуночи — 600 руб. в час; ночью — 400 руб. Для таксистов ничего не меняется, они могут находиться на территории «Москва-Сити» без оплаты 20 минут.

В первый рабочий день с новой схемой движения автомобилисты столкнулись со сложностями, особенно на новом перекрестке на Тестовской улице, где теперь организован съезд с ТТК к «Москва-Сити». Движение на нем пришлось регулировать вручную, рассказал корреспондент “Ъ FM” Иван Корякин:

«На перекрестке довольно шумно, и не только из-за сигналов автомобилей. Сотрудники ДПС активно — и жестом, и словом — подсказывают, как необходимо проезжать. Также стоят сотрудники "Московского паркинга" в жилетках, которые тоже пытаются перекричать гул и объяснить, куда же все-таки необходимо заезжать, чтобы попасть в "Сити" или проехать сквозь него. Машины путаются перед шлагбаумами, потому что здесь два въезда в "Сити" и правее объезд на Первый Красногвардейский проезд через подземный паркинг. Не всегда удается с первого раза попасть в нужную полосу, поэтому машины задерживаются на перекрестке, мешают проезду другим, и порой это приводит к инцидентам, судя по разбитому стеклу прямо посреди перекрестка».

Что известно о программе модернизации Центрального транспортного узла

Сам проспект Багратиона позволит добраться от МКАД до «Москва-Сити» за 15 минут, утверждают в мэрии. Это шестиполосная трасса без светофоров и терминалов оплаты. Деньги списываются автоматически: 600 руб. или 416 с транспондером.

Автомобилистам придется привыкать к проспекту Багратиона: съезды и заезды оказались не самыми удобными, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, проезд которого по новой трассе не обошелся без нарушений:

«Покрытие ровное, везде стоят шумозащитные экраны. Но не все съезды доделаны. На некоторых еще были рабочие. Заезд со стороны улицы Кубинка вообще был перекрыт. Если в целом оценивать трассу, она классная, за исключением одного места — моста через Москва-реку, потому что везде по три полосы в каждом направлении, а мост узкий. Хватит ли вот этой пропускной способности в час пик, тем более там дальше съезд в "Сити". В общем, посмотрим, как это будет работать.

Стоимость проезда для легковых автомобилей 600 руб. У меня нет транспондера. Буквально через 15-20 минут проверил через сайт: на моем автомобиле висит задолженность 600 руб. Причем я проехал не 10 км, а примерно две трети. Получается, что за частичный проезд оплата та же. Честно говоря, я не совсем разобрался со съездами и въездами на трассу. Они мне показались не совсем логичными, понятными.

С ТТК я съезжал в районе "Сити" с нарушением. Вчера там невозможно было двигаться так, чтобы не нарушить. Мне пришлось пересечь сплошную линию разметки и проехать через заштрихованный островок, потому что я так и не понял, как на самом деле правильно, хотя смотрел внимательно. У меня была цель попасть на проспект Багратиона, знаки-указатели есть, а мне по разметке пришлось нарушать».

У Кутузовского уже есть один дублер — бесплатный проспект Дорохова, его открыли три года назад, чтобы разгрузить основную магистраль.

С открытием проспекта Багратиона на Кутузовском станет еще на 17% свободнее, ожидают в мэрии. Но с такими ценами за проезд по новой трассе это маловероятно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

Как метро до Внуково довезет

«При такой тарификации надеяться на то, что это будет востребовано, совершенно не стоит. Конечно, транспортная артерия в этой области нужна, но она должна быть бесплатной, потому что в противном случае мы будем видеть просто очередную пустующую, невостребованную, никому не нужную дорогу.

Транспортная инфраструктура строится для того, чтобы снимать нагрузку с уже имеющейся перегруженной. Собственно, есть проспект Дорохова, который, безусловно, достаточно загружен. И новая дорога, конечно, могла бы снять определенную долю трафика. Но этого не произойдет, потому что с тарифами, которые были установлены, это запретительный уровень».

Также мэрия пообещала разгрузить проблемные съезды с набережной на Новый Арбат. Для этого появился дополнительный ряд для поворота в районе Дома правительства и новый поворот — со Смоленской набережной на Проточный переулок, который ведет к Садовому кольцу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...