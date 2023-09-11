Дублер Кутузовского разгружает трафик

В столице открыли платный дублер Кутузовского проспекта, а с ним и новые съезды. В том числе с Третьего транспортного кольца к «Москва-Сити». Если раньше автомобилисты съезжали на Тестовскую улицу с внутренней стороны ТТК, то теперь на том же съезде необходимо поворачивать налево и ехать по улице Эрисмана. Также власти изменили схемы движения на других участках дорог в районе «Москва-Сити», на Краснопресненской и Смоленской набережных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Подробнее — в справке “Ъ FM”:

С запуском проспекта Багратиона закрылся съезд с внутренней стороны ТТК на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский и Шмитовский проезды. Теперь съезд ведет только в «Сити», с разворотом под эстакадой, через улицу Эрисмана. С Тестовской улицы теперь нельзя повернуть на Пресненскую набережную в сторону центра, только в противоположную. Также отменяются левые повороты с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок — это один из заездов в «Сити» — и с Выставочного переулка на набережную. Открывается двустороннее движение на дороге между «Экспоцентром» и парком «Красная Пресня».

Изменились и правила въезда в «Москва-Сити». Он теперь платный с первой минуты: с 7:00 до полуночи — 600 руб. в час; ночью — 400 руб. Для таксистов ничего не меняется, они могут находиться на территории «Москва-Сити» без оплаты 20 минут.

В первый рабочий день с новой схемой движения автомобилисты столкнулись со сложностями, особенно на новом перекрестке на Тестовской улице, где теперь организован съезд с ТТК к «Москва-Сити». Движение на нем пришлось регулировать вручную, рассказал корреспондент “Ъ FM” Иван Корякин:

«На перекрестке довольно шумно, и не только из-за сигналов автомобилей. Сотрудники ДПС активно — и жестом, и словом — подсказывают, как необходимо проезжать. Также стоят сотрудники "Московского паркинга" в жилетках, которые тоже пытаются перекричать гул и объяснить, куда же все-таки необходимо заезжать, чтобы попасть в "Сити" или проехать сквозь него. Машины путаются перед шлагбаумами, потому что здесь два въезда в "Сити" и правее объезд на Первый Красногвардейский проезд через подземный паркинг. Не всегда удается с первого раза попасть в нужную полосу, поэтому машины задерживаются на перекрестке, мешают проезду другим, и порой это приводит к инцидентам, судя по разбитому стеклу прямо посреди перекрестка».

Сам проспект Багратиона позволит добраться от МКАД до «Москва-Сити» за 15 минут, утверждают в мэрии. Это шестиполосная трасса без светофоров и терминалов оплаты. Деньги списываются автоматически: 600 руб. или 416 с транспондером.

Автомобилистам придется привыкать к проспекту Багратиона: съезды и заезды оказались не самыми удобными, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, проезд которого по новой трассе не обошелся без нарушений:

«Покрытие ровное, везде стоят шумозащитные экраны. Но не все съезды доделаны. На некоторых еще были рабочие. Заезд со стороны улицы Кубинка вообще был перекрыт. Если в целом оценивать трассу, она классная, за исключением одного места — моста через Москва-реку, потому что везде по три полосы в каждом направлении, а мост узкий. Хватит ли вот этой пропускной способности в час пик, тем более там дальше съезд в "Сити". В общем, посмотрим, как это будет работать.

Стоимость проезда для легковых автомобилей 600 руб. У меня нет транспондера. Буквально через 15-20 минут проверил через сайт: на моем автомобиле висит задолженность 600 руб. Причем я проехал не 10 км, а примерно две трети. Получается, что за частичный проезд оплата та же. Честно говоря, я не совсем разобрался со съездами и въездами на трассу. Они мне показались не совсем логичными, понятными.

С ТТК я съезжал в районе "Сити" с нарушением. Вчера там невозможно было двигаться так, чтобы не нарушить. Мне пришлось пересечь сплошную линию разметки и проехать через заштрихованный островок, потому что я так и не понял, как на самом деле правильно, хотя смотрел внимательно. У меня была цель попасть на проспект Багратиона, знаки-указатели есть, а мне по разметке пришлось нарушать».

У Кутузовского уже есть один дублер — бесплатный проспект Дорохова, его открыли три года назад, чтобы разгрузить основную магистраль.

С открытием проспекта Багратиона на Кутузовском станет еще на 17% свободнее, ожидают в мэрии. Но с такими ценами за проезд по новой трассе это маловероятно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«При такой тарификации надеяться на то, что это будет востребовано, совершенно не стоит. Конечно, транспортная артерия в этой области нужна, но она должна быть бесплатной, потому что в противном случае мы будем видеть просто очередную пустующую, невостребованную, никому не нужную дорогу.

Транспортная инфраструктура строится для того, чтобы снимать нагрузку с уже имеющейся перегруженной. Собственно, есть проспект Дорохова, который, безусловно, достаточно загружен. И новая дорога, конечно, могла бы снять определенную долю трафика. Но этого не произойдет, потому что с тарифами, которые были установлены, это запретительный уровень».

Также мэрия пообещала разгрузить проблемные съезды с набережной на Новый Арбат. Для этого появился дополнительный ряд для поворота в районе Дома правительства и новый поворот — со Смоленской набережной на Проточный переулок, который ведет к Садовому кольцу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин