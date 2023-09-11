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Башкирия заняла четвертое место в стране по числу автобусных перевозок

По итогам 2022 года Башкирия оказалась на четвертом месте в стране по количеству перевозок пассажиров автобусами (258 млн пассажиров в год), сообщает Росстат. На первом месте находится Москва (1 млрд пассажиров в год), на втором Московская область (672 млн пассажиров), на третьем Санкт-Петербург (558 млн пассажиров). Топ-5 замыкает Тюменская область (256 млн пассажиров).

В целом по России автобусами в прошлом году воспользовались 8,4 млрд раз. Всего в стране 137,8 тыс. автобусов, выполняющих перевозки по регулярным маршрутам.

Майя Иванова

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