В Оренбуржье повторно возбудят дело из-за скандала с квартирой пенсионерки

СУ СК РФ по Оренбургской области повторно возбудит уголовное дело из-за ситуации с отсутствием ремонта в квартире местной жительницы 92 лет. Также в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе и результатах его расследования. Соответствующее поручение руководителю следственного управления региона Вячеславу Зудерману дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основанием для вмешательства в ситуацию главы Следственного комитета России стало новое обращение жительницы Оренбуржья к главе ведомства в аккаунте его приемной «ВКонтакте». Женщина сообщила о том, что ее мать, которая является инвалидом, имеет звание «Мать-героиня» и статус ребенка войны, труженика тыла и ветерана труда, в настоящее время парализована, и ее квартира не адаптирована для нужд человека с ОВЗ.
По словам заявительницы, она много раз обращалась в разные инстанции, и после этого подрядчик провел работы в квартиры пожилой женщины. При этом работники «ухудшили жилищные условия инвалида, в том числе, сломали сантехническое оборудование, частично разрушили стены», выяснил СК РФ.
Ранее женщина уже обращалась с соответствующим вопросом к Александру Бастрыкину, и он поставил ситуацию на контроль. В региональном СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело.
Однако прокурор Центрального района Оренбурга отменил указанное постановление. Следственные органы СК РФ пытались обжаловать это решение, но безуспешно. В настоящее время председатель СК РФ поручил кроме повторного возбуждения уголовного дела обжаловать решения прокуратуры и принять меры для их отмены вплоть до обращения в Генеральную прокуратуру России.
Ранее СК РФ заинтересовался скандалом с нерасселенным аварийным домом в Оренбурге. Речь идет о здании 1936 года постройки.