В Оренбуржье повторно возбудят дело из-за скандала с квартирой пенсионерки

СУ СК РФ по Оренбургской области повторно возбудит уголовное дело из-за ситуации с отсутствием ремонта в квартире местной жительницы 92 лет. Также в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе и результатах его расследования. Соответствующее поручение руководителю следственного управления региона Вячеславу Зудерману дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для вмешательства в ситуацию главы Следственного комитета России стало новое обращение жительницы Оренбуржья к главе ведомства в аккаунте его приемной «ВКонтакте». Женщина сообщила о том, что ее мать, которая является инвалидом, имеет звание «Мать-героиня» и статус ребенка войны, труженика тыла и ветерана труда, в настоящее время парализована, и ее квартира не адаптирована для нужд человека с ОВЗ.

По словам заявительницы, она много раз обращалась в разные инстанции, и после этого подрядчик провел работы в квартиры пожилой женщины. При этом работники «ухудшили жилищные условия инвалида, в том числе, сломали сантехническое оборудование, частично разрушили стены», выяснил СК РФ.

Ранее женщина уже обращалась с соответствующим вопросом к Александру Бастрыкину, и он поставил ситуацию на контроль. В региональном СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело.

Однако прокурор Центрального района Оренбурга отменил указанное постановление. Следственные органы СК РФ пытались обжаловать это решение, но безуспешно. В настоящее время председатель СК РФ поручил кроме повторного возбуждения уголовного дела обжаловать решения прокуратуры и принять меры для их отмены вплоть до обращения в Генеральную прокуратуру России.

Ранее СК РФ заинтересовался скандалом с нерасселенным аварийным домом в Оренбурге. Речь идет о здании 1936 года постройки.

Георгий Портнов