На Кубани просроченная задолженность по кредитам достигла 50,4 млрд рублей

По состоянию на 1 августа текущего года просроченная задолженность по розничным кредитам жителей Краснодарского края перед банками, не учитывая ипотеку, достигла 50,4 млрд руб. Абсолютный прирост за семь месяцев текущего года составил 3,1 млрд руб. (рост — 7%). Такие данные публикует агентство «Долговой Консультант», основываясь на данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По уровню просрочки по розничным кредитам в абсолютной величине Кубань занимает третье место в стране после Москвы и Московской области (110,4 млрд и 86,4 млрд руб. соответственно).

В целом по стране банки к началу августа 2023 года накопили 1,15 трлн руб. просроченной задолженности по розничным кредитам. С начала года она выросла на 7%, или на 71 млрд руб. Это сопоставимо с отказом заемщиков платить по кредитам ежемесячно в объеме 10 млрд руб., отмечают аналитики коллекторского агентства.

Генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов считает, что основным двигателем для роста просроченной банковской розничной задолженности являются потребительские беззалоговые ссуды, то есть деньги, которые тратятся на текущие нужды.

«Трудности с обслуживанием кредитов продолжают нарастать, хотя темпы заметно снизились. За минувший 2022 год просроченная задолженность выросла на новые 139 млрд против 70 млрд за семь месяцев текущего. Можно было бы предположить, что по итогам 2023 года новый накопленный объем просроченных долгов не превысил бы 120 млрд, приблизившись к 1,14 трлн руб., однако банки вошли в фазу ограничений и ужесточений кредитного рынка»,— отмечает эксперт.

По его оценке, резкое повышение процентных ставок в августе-сентябре затруднит заемщикам продолжение использования схемы по погашению старых долгов набиранием новых. «С октября трудно будет оформить новые кредиты и тем гражданам, у которых половина дохода, по мнению кредитора, направляется на обслуживание текущей задолженности, а таких в стране уже две трети»,— резюмирует господин Аксенов.

Отметим, что просроченная задолженность по розничным кредитам жителей Республики Адыгея достигла 4,5 млрд руб. (+9,7%), Республики Крым — 3,4 млрд руб. (+18,4%), Севастополя — 727 млн руб. (+16,3%).

Василий Хитрых

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