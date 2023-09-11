Шесть участков дорог в Ижевске отремонтируют в 2024 году

В столице Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют шесть участков дорог. Контракт на выполнение работ сегодня, 11 сентября, подписали с подрядчиком ДСК «Лидер», сообщил во «ВКонтакте» и.о. заместителя главы администрации Ижевска Владимир Гуляев.

Отмечается, что в перечень ремонтируемых участков вошли те дороги, по которым поступало наибольшее количество жалоб от жителей. В частности, речь идет об улице Карла Маркса на участке от Чугуевского до пер. Ястребовского, проезде Копровом (от Автозаводской до Воткинского шоссе), улице Красная (от Ленина до Пастухова), дороге от ул. Пойма до микрорайона «Бригада Самолет». Кроме того, в перечень вошли улица 9-я Подлесная (от 30 лет Победы до Металлургов) и ул. Автозаводская (от10 лет Октября до Петрова).