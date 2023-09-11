В Оренбурге явка на электронном голосовании составила более 79%

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Оренбурге составила более 79%. Об этом сообщает региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Проголосовали 1297 избирателей из 1635 человек, заявившихся на ДЭГ»,— говорится в сообщении.

Ранее в шестом округе Оренбурга прошли довыборы депутата в Городской совет. Они проводились с использованием системы дистанционного электронного голосования. Около половины от общего числа проголосовавших составили участники ДЭГ.

Кроме голосования на довыборах депутата Городского Совета в Оренбурге в 37 муниципальных образованиях области жители голосовали на выборах в органы местного самоуправления. Общая явка в регионе составила 24,78%.

Георгий Портнов