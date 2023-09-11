Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, где в Москве расположены самые дорогие и востребованные квартиры с видом на воду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

В сегменте новостроек становится все больше жилых комплексов на набережных. Красивые виды на водную гладь, прогулочные дорожки на берегу водоема — все это уже стало яркими преимуществами строящихся объектов, на которые клиенты обращают внимание во всех классах недвижимости.

Элитные и премиальные ЖК есть только на шести из 70 набережных в столице, посчитали эксперты компании «Бест-Новострой». Одними из самых дорогих стали новые дома на Саввинской набережной, где стоимость жилого метра составляет 2 млн руб. Но наиболее востребованной оказалась Лужнецкая набережная, где возводится только один проект, на который за шесть месяцев пришелся максимальный объем продаж. В этой новостройке средневзвешенная цена метра превышает 1 млн руб.

Всего из почти 40 строящихся ЖК элитного и премиум-класса лишь восемь расположены на набережной. Пять из них — в Центральном административном округе города, два проекта — на западе, один — на юге. А самой застраиваемой с точки зрения объема предложения стала набережная Тараса Шевченко — выход на нее будут иметь два масштабных высокобюджетных проекта. Оба на начальной стадии строительства. Суммарно объем этих объектов составляет почти 180 тыс. кв. м.

Жилые комплексы с видом на воду всегда востребованы, а еще такие видовые характеристики зачастую повышают ликвидность, отмечают брокеры. Сказывается и ограниченность экспозиции проектов на набережных, несмотря на их прирост. Сегодня это около 20% от всего объема экспонируемых на рынке высокобюджетных новостроек.