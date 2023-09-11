Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла почти на 63%

За прошедшую неделю, с 4 по 10 сентября, в Свердловской области ОРВИ заболели 23 тыс. человек, что на 62,9% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Полевском, Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Ирбитском, Каменском, Рефтинском, Сысертском городских округах.

Напомним, за август заболеваемость в области коронавирусом выросла более чем в три раза. За неделю с 7 по 13 августа COVID-19 подтвердился у 37 человек, а с 28 августа по 3 сентября — уже у 117-ти.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте