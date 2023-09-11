12 Storeez продолжают сотрудничество с театром

11 и 12 сентября в Театре на Бронной пройдут премьерные показы спектакля «Дачники на Бали, или "Асса" 30 лет спустя» по мотивам пьесы Максима Горького «Дачники». Сценическая фантазия Константина Богомолова — это современная история о людях, живущих в Москве и на Бали, лирическая трагикомедия семейных кризисов и любовных историй, поисков себя и смысла жизни. Одежда 12 Storeez интегрирована в образы главных героев постановки: художник Лариса Ломакина выбрала темный Selvedge деним, комплекты изо льна, платья и рубашки из тонкого хлопка и шелка натуральных оттенков. Это уже второй опыт сотрудничества компании с Театром на Бронной, ранее 12 Storeez принимали участие в создании костюмов для спектакля «Турандот».

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