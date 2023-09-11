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На мэрию Оренбурга подали в суд из-за забитой городской канализации

Удовлетворен иск надзорного ведомства к администрации Оренбурга об очистке городской канализации. Чиновникам предстоит промыть сети протяженностью 1,9 тыс. м, а также обследовать техническое состояние сооружения на предмет незаконных врезок бытовой канализации. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган проверил состояние ливневой канализации и установил, что система требует очистки: колодцы заполнены ливневыми стоками. Еще в марте текущего года глава города получил представление прокуратуры.

Однако чиновники не установили должный контроль над коммуникациями. Канализацию не очистили и не проверили на предмет незаконных врезок. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд.

Ранее чиновники пообещали обновить очистные сооружения в Оренбуржье и ликвидировать запах с иловых полей. Для этого планировалось запустить в работу Цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) на очистных сооружениях.

Георгий Портнов

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