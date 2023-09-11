В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Крестинского

АО «ЕТК» на месяц закроет движение транспорта по ул. Крестинского в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения будут действовать на участке от здания № 25/1 до здания № 33/1 с 20 сентября по 20 октября.

В период перекрытий будут проводиться работы по строительству тепловой сети. Объезд будет организован по ул. 8 Марта – улица 8 Марта – улица Академика Шварца.

Напомним, в центре Екатеринбурга с 1 октября до 1 декабря закроют движение по улице Боевых дружин. В мэрии объяснили, что перекрытие улицы необходимо для строительства канализации.

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