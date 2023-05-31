Кассация поддержала решение УФАС по сорванному контракту на обеспечение безопасности дорог в Тольятти

Оставлено в силе решение УФАС о включении сведений об ООО «Современные технологии строительства» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Постановление вынес Арбитражный суд Поволжского округа. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Три судебные инстанции позицию антимонопольного органа поддержали»,— говорится в сообщении.

В феврале минувшего года администрация Тольятти обратилась в Самарское УФАС на тему включения сведений об ООО «Современные технологии строительства» в РНП. Основанием для этого послужили нарушения условий контракта на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Цена контракта составила более 26,8 млн руб.

После этого антимонопольная служба установила, что в августе 2021 года мэрия Тольятти заключила с ООО «Современные технологии строительства» соответствующий муниципальный контракт. На этапе промежуточной проверки заказчик обнаружил, что компания не начала работы на восьми объектах, а по 23 другим была установлена просрочка исполнения обязательств. В связи с этим подрядчику направили претензии. Несмотря на это, компания так и не выполнила работы на восьми объектах.

В связи с этим Самарское УФАС России включило компанию в Реестр недобросовестных поставщиков на два года. Ранее контрольный орган отказался включать подрядчика минтранса в РНП. Предметом разбирательства стал контракт стоимостью 109 млн руб.

Георгий Портнов