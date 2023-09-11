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Коммерсантъ FM
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У умершей москвички нет признаков отравления арбузом

Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти москвички, которая умерла после употребления арбуза, сообщил столичный СКР. Женщина умерла вчера, 10 сентября, по факту ее смерти проводят проверку СКР и прокуратура.

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Женщина купила арбуз в центре столицы 8 сентября, 10 сентября она почувствовала себя плохо и умерла. В прокуратура говорили, что арбуз съели также члены семьи умершей, но они «каких-либо жалоб не высказывали». Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Лаура Кеффер

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