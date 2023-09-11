Жители Кубани разместили на счетах эскроу почти 212 млрд рублей

По данным на 1 августа, количество эскроу-счетов в Краснодарском крае выросло на треть, до 45,3 тыс. На них жители разместили 211,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Портфель проектного финансирования строительства жилья на Кубани превысил 822,3 млрд руб. По сравнению с началом года кредитование застройщиков в регионе выросло почти на 36%. На 1 августа действовало 373 договора девелоперов с банками.

«Покупка недвижимости в строящемся доме бывает выгоднее уже готовых квартир, и кубанцы активно пользуются такой возможностью расширить свою жилплощадь или инвестировать в недвижимость»,— отметил замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

С начала действия системы проектного финансирования строительства жилья на Кубани по завершенным и сданным в эксплуатацию домам раскрыто уже 60,5 тыс. эскроу-счетов. Девелоперы получили с них почти 230,4 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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