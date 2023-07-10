Кубанские застройщики получили свыше 199 млрд рублей с эскроу-счетов

В Краснодарском крае с начала действия системы проектного финансирования строительства жилья по завершенным и сданным в эксплуатацию домам раскрыто уже 54,4 тыс. эскроу-счетов. По данным на 1 июня, девелоперы получили с них свыше 199 млрд руб., сообщает Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: пресс-служба ЗСК Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Фото: пресс-служба ЗСК

По данным ведомства, благодаря высокому спросу на недвижимость на Кубани продолжают расти остатки средств на счетах эскроу. За год они увеличились в 1,7 раза и достигли 194,9 млрд руб. Количество действующих эскроу-счетов выросло почти на треть и составило 42,2 тыс.

В Краснодарском крае портфель проектного финансирования строительства жилой недвижимости превысил 726 млрд руб. По сравнению с аналогичной датой прошлого года кредитование застройщиков на Кубани выросло почти в два раза. Число действующих договоров возросло на 28% — с 290 до 370 договоров.

Как отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, переход к проектному финансированию возведения жилья в регионе помог решить проблему обманутых дольщиков. Покупка недвижимости в строящихся объектах стала более безопасной, поскольку денежные средства людей теперь защищены на счетах эскроу. При этом на сумму до 10 млн руб. распространяется действие защиты Фонда страхования вкладов.

Деньги граждан как участников долевого строительства депонируются на счетах эскроу в банках до завершения возведения объектов и становятся доступны застройщику только после ввода объектов жилья в эксплуатацию. Строительство жилья финансируется за счет банковского кредита либо на собственные денежные средства застройщика.

Андрей Пугачев