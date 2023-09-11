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Свердловское ГУ МВД покинул легендарный полковник Зенков

Глава подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области полковник Валентин Зенков вышел на пенсию. Об этом сообщил глава регионального главка полиции Валерий Горелых. Экс-руководитель УСБ планирует продолжить работать в том же направлении, но в частном учреждении.

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Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

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Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Валентин Зенков работал в органах внутренних дел более 30 лет. «Могу смело утверждать, что за время службы полковник Зенков избавил систему МВД от многих случайных и не чистых на руку сотрудников. В немногочисленные минуты отдыха он еще и находит время для своего любимого хобби —изготовления весьма трудных по сборке макетов бронетанкового вооружения, сделанных на основе разнокалиберных гильз»,— отметил полковник Горелых.

Во время церемонии прощания с экс-главой УСБ начальник ГУ МВД Александр Мешков вручил полковнику Зенкову памятный подарок, а глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин — позолоченный кортик.

Врио начальника подразделения собственной безопасности назначен заместитель Валентина Зенкова подполковник полиции Сергей Токарев.

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