ВТБ с начала года направил на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд руб. Средства были выделены в виде кредитов представителям среднего и малого бизнеса. Всего 3 тыс. займов — это в 4,5 раза больше, чем год назад. Самый высокий спрос на кредиты в ДФО зафиксирован среди предприятий недропользования, торговли, транспортной сферы, АПК и строительства, сообщил в ходе ВЭФ старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. Он отметил, что бизнес на Дальнем Востоке активно пользуется госпрограммами поддержки. На данный момент банк заключил более 730 сделок на льготных условиях на 45,7 млрд руб. Портфель льготных кредитов банка в ДФО по всем госпрограммам сегодня составляет почти 30 млрд руб.

Объем IT-рынка России вырастет с 3 трлн руб. в 2023 году до 7 трлн руб. к 2030 году. А доля отечественных разработчиков в различных сегментах — с 50% до 90%. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners, с чьим исследованием ознакомились «Ведомости». Согласно этим подсчетам, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в 2 раза быстрее мирового — на 12% в год против 5% в долларовом выражении. Сфера ПО и IT-услуг развивалась быстрее остальных сегментов, среднегодовой темп ее роста в 2019-2022 годах составил 19%.

Доходы онлайн-кинотеатров от покупки отдельного фильма или сериала и аренды с начала этого года упали до рекордного минимума — 2% от совокупной выручки видеосервисов, следует из данных компании «ТМТ Консалтинг». Годом ранее этот показатель составлял 9%, а по итогам 2018-го — 38%. Всего за первое полугодие рынок видеосервисов вырос на 30%, в основном за счет средств от подписки. Доля рекламной модели онлайн-кинотеатров в сравнении с прошлым годом снизилась, но несущественно — с 9% до 8% рынка.