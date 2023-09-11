Главу роты спецбатальона ГИБДД в Татарстане задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали командира третьей роты отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Татарстану Руслана Шаймарданова. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Следствие считает, что подозреваемому дал взятку директор «УТТ-Трубострой». Деньги передали еще в 2016 году в качестве стройматериалов на 269 тыс. руб. При этом взамен господин Шаймарданов пообещал не выписывать штрафы автомобилистам компании «УТТ-Трубострой», уточняет издание.

Полицейскому грозит до 12 лет колонии. Меру пресечения ему изберут сегодня, 11 сентября.

В данный момент МВД по Татарстану проводит проверку по факту задержания главы роты спецбатальона.

"Ъ-Казань"