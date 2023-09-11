Дело сотрудника службы безопасности ФК «Зенит» прекращено судом

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Петроградского районного суда в отношении начальника службы безопасности ФК «Зенит» Александра Румянцева. Он ранее был оштрафован на 60 тыс. рублей после того, как ему вменили организацию несанкционированного празднования чемпионства петербургской команды.
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, господин Румянцев не согласился с указанным решением и подал жалобу. Горсуд постановление нижестоящей инстанции отменил и прекратил производство в связи с истечением сроков давности.
Также в пресс-службе судов отметили, что аналогичные жалобы поданы на постановления Петроградского и Дзержинского райсудов. Правда, в последнем случае с решениями не согласны составители протоколов.
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Напомним, в конце июня полиция направила в три городских суда — Петроградский, Октябрьский и Дзержинский — административные протоколы против ФК «Зенит». В материалах дела говорится, что гуляния сине-бело-голубых «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». Петроградский суд в итоге иск удовлетворил и оштрафовал футбольный клуб на 300 тыс. рублей. Два других райсуда данное административное дело закрыли, посчитав, что ФК «Зенит» и начальник службы безопасности уже понесли наказание.