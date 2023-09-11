Дело сотрудника службы безопасности ФК «Зенит» прекращено судом

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Петроградского районного суда в отношении начальника службы безопасности ФК «Зенит» Александра Румянцева. Он ранее был оштрафован на 60 тыс. рублей после того, как ему вменили организацию несанкционированного празднования чемпионства петербургской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, господин Румянцев не согласился с указанным решением и подал жалобу. Горсуд постановление нижестоящей инстанции отменил и прекратил производство в связи с истечением сроков давности.

Также в пресс-службе судов отметили, что аналогичные жалобы поданы на постановления Петроградского и Дзержинского райсудов. Правда, в последнем случае с решениями не согласны составители протоколов.

Напомним, в конце июня полиция направила в три городских суда — Петроградский, Октябрьский и Дзержинский — административные протоколы против ФК «Зенит». В материалах дела говорится, что гуляния сине-бело-голубых «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». Петроградский суд в итоге иск удовлетворил и оштрафовал футбольный клуб на 300 тыс. рублей. Два других райсуда данное административное дело закрыли, посчитав, что ФК «Зенит» и начальник службы безопасности уже понесли наказание.

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