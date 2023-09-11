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В Ярославле у производства истребовали муниципальную землю

В Ярославле прокуратура через суд вернула в муниципальную собственность земельный участок площадью 1,2 га, который использовал производитель пищевой продукции ООО «Русский продукт». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прокуратура установила, что «Русский продукт» самовольно занимает земельный участок рядом со своими производственными площадками. На участке установлено железобетонное ограждение и размещены хозпостройки. Заместитель прокурора Ярославской области обратился в суд с иском об истребовании участка из незаконного владения и передаче его в муниципальную собственность.

В суде предприятие отрицало свою причастность к участку, поясняя, что на заборах нет их товарного знака «Русский продукт». Суд встал на сторону прокуратуры.

Производитель пищевой продукции пытался обжаловать решение суда: однако сначала апелляционная инстанция, а потом и арбитражный суд Волго-Вятского округа оставили первоначальное решение суда без изменений.

Алла Чижова

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