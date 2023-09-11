Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В работе Райффайзенбанка и «Тинькоффа» произошел сбой

В работе приложений Райффайзенбанка и Тинькофф-банка произошел сбой. При попытке зайти в приложение Райффайзенбанка появляется уведомление о том, что в онлайн-банке могут не отображаться карты и счета, но кредитная организация работает над устранением неполадок.

Пользователи мобильного банка «Тинькофф» столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод. В приложении всплывает окно со словами «Операция невозможна. Повторите попытку позже». В банке заявили, что также могут временно не работать платежи, передает ТАСС.

Что стало причиной неполадок в обоих случаях, неизвестно.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...