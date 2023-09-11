В работе Райффайзенбанка и «Тинькоффа» произошел сбой

В работе приложений Райффайзенбанка и Тинькофф-банка произошел сбой. При попытке зайти в приложение Райффайзенбанка появляется уведомление о том, что в онлайн-банке могут не отображаться карты и счета, но кредитная организация работает над устранением неполадок.

Пользователи мобильного банка «Тинькофф» столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод. В приложении всплывает окно со словами «Операция невозможна. Повторите попытку позже». В банке заявили, что также могут временно не работать платежи, передает ТАСС.

Что стало причиной неполадок в обоих случаях, неизвестно.

Лаура Кеффер