За лето Краснодарский край посетили 9,7 млн туристов

За лето в Краснодарском крае отдохнули 9,7 млн россиян, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на окончание высокого курортного сезона, отели и гостиницы на черноморском побережье заполнены на 92%, на Азовском — на 91%, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Важно, чтобы те, кто побывали у нас впервые, захотели вернуться в любое время года. Поэтому и дальше будем создавать комфортные условия — обустраивать пляжи, открывать новые гостиницы, организовывать интересные программы»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

С однодневными экскурсиями край посетили 4 млн человек. На это повлияла в том числе федеральная кампания «Выходите в выходные в соседние города», проводимая при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

С начала 2023 года Кубань посетили уже 13,4 млн туристов. При этом спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превышает предложение — их в регионе 285. Всего в крае работают 10,7 тыс. объектов размещения, которые рассчитаны на 625 тыс. мест.

На территории региона работают 578 экскурсионных бюро. Также действуют 211 туристских маршрутов, в их числе новые. В этом году паспортизировали еще 17, расчистили и промаркировали — 12.

Татьяна Ручкина

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