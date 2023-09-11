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В Оренбуржье возбуждены дела из-за нарушений на полигоне ТКО

Директор ответственной организации получил представление Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратуры из-за нарушений на полигоне ТКО. Речь идет об объекте в поселке Новосергиевка. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Установлено, что опасные отходы – автомобильные покрышки – накапливались навалом на почве без специального укрытия»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по всему периметру полигона зафиксировано отсутствие ограждения. Это привело к тому, что мелкие фракции мусора при разгрузке попадали на прилегающие к объекту территории. Помимо прочего, на выезде с полигона транспорт не проходил дезинфекцию специальным устройством для мойки колес.

В связи с этим в отношении эксплуатирующей организации были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). В настоящее время нарушения устранены.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Ульяновской области произошло возгорание на полигоне ТКО. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Георгий Портнов

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