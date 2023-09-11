Краевые власти не стали обжаловать недействительность постановления о катастрофическом затоплении

Правительство Пермского края не стало подавать жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение о признании недействительным распоряжения краевого правительства №156-рп «Об использовании материалов катастрофического затопления». Согласно картотеке судебного дела, сроки обжалования решения суда истекли в июле.

В июне 2023 года представители ООО «Специальный застройщик “Железно Пермь”» и АО «Пермский завод “Машиностроитель”» добились через краевой арбитражный суд признания недействующим распоряжения правительства Пермского края «Об использовании материалов катастрофического затопления». Суд встал на сторону «Железно Пермь» и «Машиностроителя», признав распоряжение недействительным.

Заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» и ООО «Железно Пермь» Арбитражный суд Пермского края рассматривал с марта 2023 года. Заявители требовали признать недействительным распоряжение правительства от 2007 года «Об использовании материалов катастрофического затопления». Спорным документом устанавливались зоны катастрофического затопления в случае аварии на Воткинском водохранилище.

Застройщик и завод обосновывали свою позицию противоречием документа приказу Агентства водных ресурсов РФ, определяющему иные границы катастрофического затопления на территории Пермского края.