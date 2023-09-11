Число быстрых займов на ремонт квартиры на Урале за год увеличилось на 4,3%

За январь-август 2023 года доля запросов на займы для ремонта квартиры или дачи в микрофинансовых организациях (МФО) Свердловской области увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

На 5,9% выросло количество запросов на займы для предпринимательских нужд, что эксперты объяснили возросшей популярностью налогового режима самозанятых.

«В 2023 году ситуация в экономике стала более стабильной и прогнозируемой. Это упростило людям долгосрочное финансовое планирование. При этом граждане продолжает придерживаться сберегательной модели поведения. Они тщательнее соразмеряют свои возможности с взятыми на себя долговыми обязательствами — спрос на займы для погашения кредитов остается низким даже на фоне восстановления объемов кредитования»,— прокомментировал директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

По сравнению с январем-августом 2022 года, доля запросов на срочные и незапланированные расходы в МФО Свердловской области снизилась на 2,8%. На фоне общего роста потребительских цен запросы на повседневные траты, включая покупку электроники, бытовой техники, выросли на 0,9%. Как отметили в Moneyman, это наиболее крупная категория запросов, на нее приходится около трети от всех обращений (30,3%).

Целями, на которые заемщики стали реже запрашивать средства в микрофинансовых организациях, стали обслуживание автомобиля (снижение на 4,3%), перекредитование (на 2,4%), отпуск и путешествия (на 0,7%), образование (на 1,4%) и лечение (на 1,1%).

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте