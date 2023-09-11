Белгородские энергетики приняли участие в межведомственной тренировке

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» приняли участие в межведомственной тренировке по ликвидации условного технологического нарушения и восстановлению электроснабжения потребителей юго-запада Белгородской области.

Фото: Белгородэнерго

В отработке оперативных действий приняли участие диспетчеры Курского РДУ – филиала АО «СО ЕЭС», персонал Черноземного ПМЭС, МЭС Центра, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал «Белгородэнерго» и «Курскэнерго», сотрудники Лебединского ГОКа.

По легенде тренировки в энергосистемах Белгородской и Курской областей возникло технологическое нарушение, затрагивающее работоспособность сетевого комплекса сразу в нескольких районах. Условно обесточены оказались 12 подстанций 110 кВ, 13 подстанций 35 кВ, 403 линии электропередачи, 317 000 жителей, а также предприятия и объекты горнорудной промышленности.

Получив информацию о нарушении, диспетчер Курского РДУ принял меры для предотвращения развития нештатной ситуации. Было незамедлительно организовано взаимодействие Черноземного ПМЭС, с Центрами управления сетями Белгородэнерго и Курскэнерго.

Ситуацию в регионе взяли под контроль оперативный штаб Центр, штаб «Белгородэнерго» и Региональный штаб региона. В филиале был введен особый режим работы. Персонал выдвинулся на энергообъекты для выполнения оперативных переключений с целью перевода нагрузки из смежных районов в пострадавший, разворачиванию резервных источников электроснабжения для подключения социально значимых объектов. Поврежденные элементы были оперативно исключены из схемы электроснабжения. Это позволило максимально быстро вернуть электроэнергию потребителям юго-запада Белгородской области по резервным схемам.

Подводя итоги тренировки, заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов отметил, что все поставленные цели достигнуты: «Слаженные действия энергетиков подтвердили готовность к эффективному межведомственному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме».