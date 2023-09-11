Участок между Московским шоссе и Южным полукольцом расширят к зиме 2025 года

Шестикилометровый участок на стыке Московского шоссе и федеральной трассы А-120 «Южное полукольцо» расширят к началу зимы 2025 года. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

«В ходе реконструкции 2 полосы превратятся в 4, будет построен новый мост через Винокурку, появится надземный переход в Погах»,— говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что вдоль всего участка будет появится новое освещение и разграничительный барьер встречных потоков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на строящейся Московско-Дунайской развязке уложили более 40% асфальтобетона.

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