В нижегородской деревне 93 человека заболели корью

Вспышка кори произошла в нижегородской деревне Малое Туманово, которая является местом компактного проживания цыган. По данным областного управления Роспотребнадзора, по состоянию на сегодня, 11 сентября, в деревне зарегистрировано 93 случая заболевания. Все заболевшие против кори не привиты.

Источником инфекции стал непривитый от кори ребенок, приехавший в деревню из другого региона.

Управление Роспотребнадзора пытается локализовать очаг групповой заболеваемости. Прививки сделаны почти 400 жителям. Силами пяти противоэпидемических бригад продолжаются подворные обходы населения.

Андрей Репин, Нижний Новгород