Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В нижегородской деревне 93 человека заболели корью

Вспышка кори произошла в нижегородской деревне Малое Туманово, которая является местом компактного проживания цыган. По данным областного управления Роспотребнадзора, по состоянию на сегодня, 11 сентября, в деревне зарегистрировано 93 случая заболевания. Все заболевшие против кори не привиты.

Источником инфекции стал непривитый от кори ребенок, приехавший в деревню из другого региона.

Управление Роспотребнадзора пытается локализовать очаг групповой заболеваемости. Прививки сделаны почти 400 жителям. Силами пяти противоэпидемических бригад продолжаются подворные обходы населения.

Андрей Репин, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...