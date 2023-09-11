Песков: со временем мы сможем купировать угрозу от украинских беспилотников

Украина «тяготеет» к продолжению ударов беспилотниками по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что военная операция продолжится, чтобы со временем «полностью купировать» эту угрозу.

По словам представителя Кремля, российские военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют «свои методы борьбы, набираются опыта». «И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы»,— заявил господин Песков в интервью РБК.

Он считает, что главное — продолжать военную операцию «до победного конца». По мнению Дмитрия Пескова, это поможет «в корне исключить эту угрозу для нашего будущего».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, в последнее время их стали сбивать в том числе над Москвой и на подлете к ней. Сегодня ночью, 11 сентября, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер