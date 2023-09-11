В Челябинской области адвоката подозревают в мошенничестве

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении члена адвокатской палаты региона. Он подозревается в мошенническом хищении денег у клиентки (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Николае Втулкине. По версии следствия, в январе этого года в Нязепетровске юрист «путем обмана и злоупотребления доверием» ввел в заблуждение клиентку, заверив ее, что у него есть реальная возможность повлиять на сотрудников прокуратуры Нязепетровского района при обжаловании приговора в отношении подзащитной.

Так, по данным следователей, после обвинительного приговора в суде первой инстанции, юрист изготовил поддельный документ, якобы, подтверждающий намерение сотрудника прокуратуры обжаловать решение в сторону ужесточения наказания. Чтобы этого избежать, адвокат предложил доверительнице договориться с представителем гособвинения, который за деньги поможет урегулировать вопроса об отказе от апелляционной жалобы, отмечают в СК. За услуги по передачи взятки прокурору юрист таже попросил плату, на что клиентка согласилась. Таким образом, по данным следствия, адвокат похитил у доверительницы 65 тыс. руб.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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