В Петербурге на промывку закроют 12 фонтанов

На этой неделе, с 11 по 15 сентября, несколько фонтанов в Петербурге будут временно закрыты для промывки и технического обслуживания. Речь идет о 12 объектах, расположенных в разных районах города, сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Конкретный список закрываемых фонтанов: «Морской бриз» на Савушкина (закрывается 11 сентября), светомузыкальный фонтан в Петергофе (11-12 сентября), фонтаны на Московской площади и на площади Ленина (11-15 сентября), фонтан на Крестовском проспекте (12-13 сентября), фонтан-маяк на Приморском проспекте (12-14 сентября), «Крестики-нолики» в Сестрорецке (13 сентября), фонтан на Советской улице в Кронштадте (14-15 сентября), фонтаны на Кирочной, Лиговском, Шпалерной и «Мальчик и гуси» на проспекте Королева (15 сентября).

Как уточнили в Водоканале, это временное закрытие фонтанов — это обычная практика, чтобы сохранить их чистоту и исправность фонтанов. В следующие выходные все фонтаны вернутся в работу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца этого года в Петербурге отремонтируют и восстановят шесть дворовых фонтанов.

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