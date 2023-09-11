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В Самарской области вырастет прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума на следующий год на душу населения в Самарской области составит 14,3 тыс. руб. В текущем году показатель в регионе равен 13,5 тыс. руб. Постановление опубликовало правительство Самарской области.

Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Также в следующем году для трудоспособного населения региона прожиточный минимум составит 15,6 тыс. руб. (в текущем году – 14,7 тыс. руб.). Для пенсионеров Самарской области в 2024 году прожиточный минимум будет равен 12,3 тыс. руб. (в 2023 году – 11,6 тыс. руб.). Кроме того, его размер для детей Самарской области в следующем году составит 13,9 тыс. руб. (в текущем году – 13,1 тыс. руб.).

Ранее стало известно о том, что средняя зарплата в Самарской области выросла на 16,1%. Ее размер составил более 56,2 тыс. руб.

Георгий Портнов

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