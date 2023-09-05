Средняя зарплата в Самарской области выросла на 16,1%

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Самарской области в июне текущего года была равна более 56,2 тыс. руб. В отношении к июню минувшего года она увеличилась на 15,7%. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

При этом в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций региона составил 16,1%. По данным Самарастата, больше всего за месяц увеличилась зарплата у работников системы образования области. В июне по сравнению с маем 2023 года она выросла на 44% и составила более 67,6 тыс. руб.

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов