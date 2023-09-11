«Единая Россия» увеличит представительство в заксобрании Кузбасса

По результатам прошедшего 8-10 сентября голосования по выборам в новый состав Законодательного собрания Кузбасса партия «Единая Россия» набрала на 5% голосов больше, чем в 2018 году. По предварительным данным ЦИК РФ, она получила 69,52% голосов участвовавших в выборах против 64,4% пять лет назад. За ЛДПР проголосовали 8,88% против 10,1% в 2018, за КПРФ — 8,87% против 10,03%.

«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» получила 5,41% против 7,84%, которые были поданы в 2018 году за партию «Справедливая Россия» и 5,48% за партию «Патриоты России». Кроме того, на нынешних выборах партия «Новые люди» преодолела 5-процентный барьер, получив 5,36%, тогда как в 2018 году она не участвовала в выборах.

Как пояснил секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин, результаты голосования по единому округу позволят коммунистам и ЛДПР сохранить по два места в региональном парламенте, еще по одному получат «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди», остальные 17 мест достанется ЕР. Руководитель кемеровского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юрий Скворцов подтвердил такой расклад. В предыдущем составе у этой партии после объединения было 3 места (2 получила «СР» и 1 «Патриоты России»). По одномандатным округам на нынешних выборах как и в 2018 году все 23 мандата получила ЕР, в результате ее представительство увеличится с 39 мест в предыдущем созыве заксобрания до 40.

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Игорь Лавренков, Кемерово