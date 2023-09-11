Blue Sky Cashmere поучаствует в проекте создания трикотажной фабрики в Иркутске

Власти Иркутской области и монгольская компания Blue Sky Cashmere договорились о сотрудничестве по проекту создания в регионе производства изделий из кашемира и переработки шерсти.

«Правительство Иркутской области сейчас активно прорабатывает вопрос создания трикотажной фабрики по производству изделий из кашемира с использованием пряжи и ткани из Монголии»,– сказал губернатор Игорь Кобзев.

Ранее глава региона также сообщал, что в проекте примут участие предприниматели из Беларуси. В частности, проводились переговоры с белорусским концерном «Беллегпром». Интерес проявили Первая текстильная компания, Ангарская швейная фабрика и производственная компания «Соболь», сообщали власти региона.

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Оксана Павлова