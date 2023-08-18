В Иркутске планируется создание производства изделий из монгольского кашемира

Производство изделий из монгольского кашемира планируется создать в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, в проекте примут участие предприниматели из Беларуси и Монголии.

«В нашем регионе интерес уже проявили Первая текстильная компания, Ангарская швейная фабрика и производственная компания «Соболь», с монгольской стороны - компания «Блюскай кашемир». Также онлайн обсудили сотрудничество с представителями компаний «Гурван Сор», «Гоби» и «Нэхээсгуй эдлэл»»,– сказала Игорь Кобзев. Он также отметил, что сейчас в регионе работает делегация представителей белорусского концерна «Беллегпром» для определения дальнейших направлений сотрудничества в рамках проекта.

«Прорабатываем вопрос приглашения к участию в проекте еще одной страны. Это позволит нам получить субсидию Евразийского экономического союза»,– сказал губернатор. Соглашение о сотрудничестве планируется подписать в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке.

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Оксана Павлова