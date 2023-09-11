Прием заявок на IХ Всероссийскую премию «За верность науке» заканчивается

До 12 сентября открыт прием заявок на IX Всероссийскую премию «За верность науке» на сайте. Победители получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию в инженерный центр корпорации «Иркут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой премии Фото: предоставлено пресс-службой премии

Дополнительно победители всех номинаций смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий 2023 года — III Конгресс молодых ученых, который пройдет с 28 по 30 ноября в парке науки и искусства «Сириус» (Сочи).

Торжественная церемония, где будут названы имена лауреатов, состоится в октябре 2023 года.

Премия «За верность науке» присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации. В 2022 году премия стала одним из флагманских проектов объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий. Каждый год она развивается: в соответствии с запросами общества добавляются номинации, присоединяются новые партнеры, стабильно повышается количество заявок, что говорит о росте интереса к научно-образовательной сфере среди широкой аудитории.

В 2023 году премия включает 14 номинаций, из них четыре — новые. В Год педагога и наставника была учреждена номинация «Наставник». Популяризаторы отечественной науки и высшего образования за рубежом могут подать заявку в номинации «Наука — миру». В этом году к участию в премии приглашены популяризаторы российской науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран. Также с этого года специальной номинацией отмечаются проекты, проведенные в рамках Десятилетия науки и технологий. Масштабные инициативы, направленные на знакомство с наукой для широкого круга людей, могут быть представлены в номинации «Научно-популярный проект года».

Участниками премии могут стать журналисты, которые освещают тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.

Финалистов определит экспертный совет, в состав которого вошли журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Кто станет лауреатами и дипломантами премии, решит ее оргкомитет.

Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ им. М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Учредителями специальных призов премии выступили госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех».

Подготовлено при помощи Минобрнауки.