В Башкирии расторгли контракт на геологоразведку Ирендыкского хребта

Приволжскнедра расторгли контракт на геологическое исследование Ирендыкского хребта с екатеринбургским АО «Уральская геологосъемочная экспедиция». Об этом сообщил вице-премьер Азамат Абдрахманов на совещании в правительстве Башкирии.

Контракт стоимостью 255 млн руб. был заключен 1 марта текущего года. Компания должна была выполнить работы по поиску оксидных марганцевых руд на территории Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах Башкирии в рамках госпрограммы инвентаризации недр. Подрядчик должен был оценить перспективные площади и рассчитать прогнозные ресурсы марганцевых руд.

Проявление марганцевых руд были выявлены в Башкирии в 30-е годы, в последующем они были описаны и картированы. В текущем году «Уральская геологосъемочная экспедиция» собрала, проанализировала и систематизировала геологические, геохимические и геофизические исследования предшествующих лет, после чего составила отчет о бесперспективности проведения дальнейших работ из-за отсутствия динамики вещественного состава рудовмещающих пород и качества марганцевых руд. В результате 29 августа заказчик и подрядчик расторгли контракт по соглашению сторон. По мнению господина Абдрахманова, «значимым фактором принятия такого решения» стало поручение глаывы республики Радия Хабирова создать особо охраняемую территорию в районе хребта Ирендык.

Также в июне не состоялся аукцион Приволжскнедр на разработку недр на хребте Кыркты-Тау в Абзелиловском районе Башкирии, на участке Южно-Ниязгуловской площади. На участие в нем не было подано ни одной заявки.

В мае жители села Темясово в Баймакском районе на сходе граждан выступили против предстоящей геологоразведки на Ирендыкском хребте. Выступающими были озвучены опасения разработки этой территории, они заявляли требование о присвоении Ирендыкскому хребту статуса охраняемого природного парка с полным запретом геологоразведки.

Наталья Балыкова

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