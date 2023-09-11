Университет из Удмуртии открыл центр образования в Венесуэле

В Венесуэле начал работу центр открытого образования Глазовского государственного инженерно-педагогического университета, который ранее носил имя педагогического института. Как сообщает пресс-служба учреждения, точка изучения русского языка появилась на базе Института профессиональной подготовки Франсиско де Миранды в Каракасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИПУ имени Короленко Фото: пресс-служба ГИПУ имени Короленко

В институт доставили учебники и книги русских классиков, а также интерактивную доску и шлем виртуальной реальности, которые используются в учебном процессе. Всего на курс записались порядка 70 человек.

Напомним, в мае вуз запустил в работе центр открытого образования в Гаване. Проект реализуется в рамках гранта министерства просвещения России.