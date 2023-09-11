Бывший челябинский губернатор потребовал 218 млн с ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление бывшего главы региона Бориса Дубровского о замене кредитора в реестре требований к АО «Производственное объединение „Монтажник“». Экс-губернатор намерен получить от предприятия 218,7 млн руб. Информация об этом размещена в материалах дела в картотеке арбитражных дел.

Борис Дубровский направил заявление 4 сентября. Он просит произвести замену кредитора, требования которого признаны подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, – Владимира Родионова на Бориса Дубровского.

Изначально задолженность ПО «Монтажник» в 218 млн руб. была перед экс-губернатором. Но он переуступил ее магнитогорскому предпринимателю Владимиру Родионову. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 4 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне 2021 год арбитражный суд региона открыл в отношении магнитогорского ПО «Монтажник» конкурсное производство. Должнику предъявили требования более 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб. В рамках дела о банкротстве была доказана аффилированность Бориса Дубровского с компанией. Конкурсный управляющий попросил суд привлечь экс-губернатора и его сына Александра Дубровского, владевшего предприятием к субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» на общую сумму более 930 млн руб.

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