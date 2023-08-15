Территорию Щучьего озера в Петербурге расчистят за 95 млн рублей

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по ликвидации мусора на бывшей свалки на территории государственного природного заказника «Озеро Щучье» в Курортном районе города. Как сообщается на сайте госзакупок, по итогам конкурса контракт на сумму 95,8 млн рублей будет заключен с компанией ООО «Раритет-Эко».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет разработать около 80 тыс. куб. метров свалочных масс и еще 5,2 тыс. кубометров подстилающих грунтов. Также на территории в 1 га нужно будет вручную собрать отходы. На полигон предполагается вывезти около 108 тыс. «кубов» отходов V класса и более 18 кубометров отходов IV класса опасности. Получившийся в результате котлован потребуется засыпать, покрыть растительным грунтом и засадить деревьями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга также определили подрядчика для благоустройства трех локаций на Васильевском острове за 420 млн рублей.

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