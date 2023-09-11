В Волгоградской области мальчик сломал позвоночник перед занятием по акробатике

Сотрудники Михайловского отдела СУ СКР Астраханской области завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья посетителей, (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после травмирования ребенка в МБУ «Городской дворец культуры» города Фролово, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 22 мая этого года 10-летний мальчик до начала занятия по акробатике взобрался на гимнастическое кольцо. Трос, к которому был подвешен снаряд, оборвался, и несовершеннолетний упал с высоты 1,3 м на не смягченный пол.

«Согласно заключению экспертизы, малолетний получил компрессионный перелом позвонка», — рассказали следователи.

В рамках расследования установят ответственных за безопасность должностных лиц.

Дарья Васенина

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