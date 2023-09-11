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обновлено 12:20

Партнерство в АПК обсудили власти Удмуртии с представителем провинции Цзяньсу

Партнерство в области развития агропромышленного комплекса обсудили и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова с руководством торгово-экономического представительства китайской провинции Цзяньсу в России. «Живой интерес» также вызвали возможное взаимодействие в сфере производства комплектующих и образования, рассказала госпожа Абрамова во «ВКонтакте».

Фото: vk.com, Ольга Абрамова

Фото: vk.com, Ольга Абрамова

«Получился очень конструктивный разговор о взаимодействии наших сторон. Приложим максимум усилий для продолжения отношений»,— отметила вице-премьер.


Встреча состоялась в рамках международного форума «Ростки: Россия-Китай» в Казани. Здесь обсудили проблематики выхода субъектов малого и среднего предпринимательства в Китай, а также возможности рынка республики для зарубежных партнеров.

«Уже сейчас 13 компаний из Удмуртии экспортируют в Китай. Впереди — кооперация и расширение нашего присутствия на рынках Азии»,— рассказала Ольга Абрамова.

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