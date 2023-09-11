Компания Alpine возродит модель A310 в виде электромобиля, сообщает Autocar.
Renault Alpine A310
Фото: Renault
По информации британского издания, новинка будет построена на новой платформе APP (Alpine Performance Platform) и технически окажется унифицирована со следующим поколением модели A110. Основным отличием двух электроспорткаров станет их позиционирование: A110 получит двухместный, а A310 — четырехместный салон.
Оригинальный Alpine A310 (на фото) выпускался с 1971 по 1984 год. Автомобиль стал преемником классического Alpine A110 и заменил модель в гамме французского бренда.
Напомним, ранее Alpine анонсировала выпуск семи новых моделей в рамках плана Renaulution развития концерна Renault Group.
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