Alpine анонсировала семь новых моделей

Компания Alpine анонсировала выпуск семи новых моделей в рамках плана Renaulution развития концерна Renault Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alpine Фото: Alpine

Как заявляет французский автопроизводитель, к 2030 году на рынок выйдут электрический хэтчбек A290 на основе возрожденного Renault 5 и Renault 4, премьера которого намечена на 2024 год.

Годом позже появится Crossover GT класса C, а к концу 2026 года будет показан преемник спорткара A110 на новой платформе APP (Alpine Performance Platform). Из других премьер заявлены родстер A110 и новое четырехместное купе A310, а в 2027 и 2028 годах появятся новые кроссоверы D-класса и E-класса.

Заявлено, что платформа APP будет адаптирована не только под электрическую силовую установку, но и под водородные двигатели. Кроме того, компания готовит ADM (Alpine Dynamic Module) — интеллектуальную систему для управления электромоторами. Подробностей о новых разработках пока нет.

Максим Вершинин

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