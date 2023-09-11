В центре Воронежа продают помещение кофейни за 21,5 млн рублей

Помещение, которое арендуется под кофейню Jojo в центре Воронежа, продается за 21,5 млн руб., сообщает издание De facto со ссылкой на сайт «Авито». В объявлении уточняется, что помещение расположено на первом этаже жилого дома №14А на улице Студенческой, напротив парка «Орленок».

Площадь реализуемого объекта составляет 90,2 кв. м., высота потолков в нем — 3 м, мощность электросети — 15 кВт, ее можно увеличить.

Автор объявления сказал «Ъ-Черноземье», что у него есть несколько причин для продажи помещения, но озвучивать их отказался, в частности, чтобы не портить отношения с арендаторами.

Ранее департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области выставил на продажу часть здания на улице Плехановской в облцентре.

Алина Морозова

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