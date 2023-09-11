«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В понедельник, 11 сентября, начались движения на валютном глобальном рынке. Очень серьезные изменения произошли в основных валютных парах, прежде все в паре доллар-йена. Это реакция на позицию Центробанка Японии, который к концу года может завершить период отрицательных ставок. Что делать инвесторам — покупать, продавать или находиться в стороне от рынка? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Хеджеры и хедж-фонды отказались от позиций по доллару в пользу коротких позиций по японской валюте. Это может привести к обратным движениям, то есть йена может серьезно укрепиться и тем самым минимизировать рост инфляции в японской экономике. Но прежде всего на этой неделе в центре внимания будет евро, потому что 14 сентября заседает Европейский центробанк. Скорее всего, ставку повысят. А в случае если американский ЦБ ставку не изменит в сентябре, то тогда мы можем столкнуться с тем, что пик роста доллара (а доллар рос восемь недель подряд) будет пройден, и американский доллар начнет активно снижаться на глобальном рынке.

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